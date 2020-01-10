В Великобритании 25-летний мужчина каждый Хэллоуин попадет в больницу

25-летний житель Великобритании, страдающий от опасного заболевания сердца, каждый Хэллоуин попадает в больницу. По необъяснимым причинам, состояние мужчины ухудшается именно в этот праздник.
Парень восемь лет подряд встречал Хэллоуин в палате. Впервые он попал в больницу осенью 2011 года с жалобами на чувство стеснения в груди и одышку. После приступа врачи диагностировали у пациента миокардит и тонзиллит. При воспалении сердечной мышцы необходимо постоянно контролировать свое состояние, ведь в любой момент сердце может не выдержать. Британец прошел курс лечения, но на следующий год накануне Хэллоуина также оказался в больнице с такими же симптомами.
Обострения миокардита происходят с 25-летним парнем исключительно в этот необычный праздник. Житель Великобритании признался, что никогда не любил Хэллоуин. Возможно, в этот день у него повышенная раздражительность, и это провоцирует обострение заболевания.
Исключением для британца стал 2019 год, когда он во время праздника был дома, а не в больничных стенах.
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