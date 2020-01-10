РИА «Новости» приписало Шэрон Стоун хвалебный отзыв о Путине

РИА «Новости» в материале под заголовком «Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером» сообщает:

«Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

„Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны”, — сказала она, назвав Путина и Трампа „очень разными”.

Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является „хвастуном”, который не уважает свой пост.

При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году».

Строго говоря, все, что сказано в этом материале, за исключением одной тонкости перевода, — правда. Но правда эта отредактирована так, что у читателя должно создаться не самое адекватное впечатление о содержании интервью.

В материале РИА есть ссылка на интервью с Шэрон Стоун в немецкой версии журнала GQ. Там актриса говорит о президенте России буквально следующее:

«Я считаю, что Путин — по-своему сильный лидер своей страны. Я не хочу, чтобы он правил моей страной, но ничего не имею против того, как он правит своей. Я просто хочу, чтобы он держался от меня подальше. И хочу, чтобы глава моего государства не вел дела с главой другого государства, которое пытается завладеть другими странами — или моей страной. Но не каждая страна демократична — и, возможно, не каждая страна должна быть демократической. Трамп и Путин очень разные».

А теперь о тонкостях перевода. Фраза об интересах, которыми руководствуется Путин, по-немецки выглядит так:

Putin führt sein Land in dessen bestem Interesse.

РИА переводит это как «президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами». А, например, латвийский русскоязычный портал TVNet — так: «Путин управляет своей страной в своих интересах». Так чьи же на самом деле интересы? Об этом Стоун просто не говорит, в немецкой фразе нет на это прямого указания. Смысл фразы — в том, что путинская манера управления страной вполне целесообразна, чего не скажешь о Трампе:

«Трамп позволяет другим главам государств манипулировать собой. Он фанфарон. Когда человек становится президентом США, он должен относиться к этой должности с большим почтением и смирением, с чувством личной гордости. А Путин не фанфарон. Путин, руководя своей страной, действует целесообразно. А Трамп все еще хочет быть кем-то другим, не просто президентом Соединенных Штатов Америки. Как будто этого недостаточно. То, что президент нашей страны попадает под контроль лидера какой-то другой глобальной сверхдержавы или позволяет собой манипулировать, абсолютно неприемлемо. Потому что тогда я уже не могу считать своего лидера равным, он слаб. На месте Путина я бы тоже воспользовалась Трампом».

Так что при ближайшем рассмотрении мнение Стоун о Путине оказывается совсем не таким позитивным, как это хочет представить РИА.

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