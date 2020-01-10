МВД возбудило первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря

В Зеленоградском районе полицейские задержали мужчину, незаконно добывавшего янтарь, и возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря после изменений в уголовном кодексе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
28 декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней.
«Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за незаконную добычу янтаря», — заявила рассказала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Наталья Поставничая.
За повторную самовольную добычу таких камней устанавливается штраф до 1 млн рублей. Также возможно лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также обязательные исправительные работы.
Если стоимость добытых камней превышает 1 млн рублей, штраф увеличивается до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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