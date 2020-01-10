Жители Ирака вышли на митинг с антиамериканскими и антииранскими лозунгами

Тысячи жителей Ирака вышли на антиправительственные акции протеста, на которых звучат одновременно антиамериканские и антииранские лозунги. Об этом сообщает Daily Star.
Участники акций призывают Ирак оставаться в стороне от конфликта США и Ирана.
Демонстрации проходят в Багдаде, а также в городах на юге страны.
В Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию и экономическую ситуацию в стране.
В начале января США провели военную операцию в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В ответ на это иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.
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