Мнение: Мудрость Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране. Но в отличие от премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Зеленский не называет эту версию чуть ли не единственной.
Тот же Трюдо что заявил. Что есть «разведанные из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку». И по этим «разведанным» нет места другим версиям, кроме одной правильной: украинский Boeing 737−800 «был сбит иранской ракетой типа „земля-воздух“».
А вот что написал Зеленский в Telegram: « Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин».
Мудро, чего уж там. Есть разведанные – выкладывайте, не темните. А говорить, что данные есть, но мы их не покажем, потому что они секретные — это балабольством попахивает… И все безапелляционные утверждения о причине трагедии в небе под Тегераном, озвученные премьер-министрами Канады и Великобритании, выглядят, как заявил представитель иранского правительства Али Рабей, «психологической войной» против Ирана.
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: В случайность не верится. Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что когда путинские ближайшие союзники – иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить. Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктатором предстоящую […]
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