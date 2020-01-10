Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый экран

В Сети появились некоторые сведения относительно нового фитнес-браслета Xiaomi, который пока никак не раскрывается китайскими разработчиками.

В свою очередь, зарубежные инсайдеры указывают, что новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получил увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 1,2 дюйма. Также разработчики смогут существенно усовершенствовать экран, который получил повышенную контрастность для комфортного пользования при солнечной погоде.

Среди значимых особенностей новинки Xiaomi Mi Band 5 также эксперты констатирую применение модуля бесконтактной оплаты. Ориентировочная стоимость нового фитнес-браслета от китайского бренда может поставить порядка 25 долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В случайность не верится. Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что когда путинские ближайшие союзники – иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить. Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктатором предстоящую […]