Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый экран

10.01.2020, 16:52, Новости дня

В Сети появились некоторые сведения относительно нового фитнес-браслета Xiaomi, который пока никак не раскрывается китайскими разработчиками.

В свою очередь, зарубежные инсайдеры указывают, что новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получил увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 1,2 дюйма. Также разработчики смогут существенно усовершенствовать экран, который получил повышенную контрастность для комфортного пользования при солнечной погоде.

Среди значимых особенностей новинки Xiaomi Mi Band 5 также эксперты констатирую применение модуля бесконтактной оплаты. Ориентировочная стоимость нового фитнес-браслета от китайского бренда может поставить порядка 25 долларов.



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