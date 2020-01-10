Xiaomi анонсировала выход новой оболочки MIUI 12

Еще осенью минувшего года китайская компания Xiaomi выпустила новую прошивку под названием MIUI 11, однако уже ведутся переговоры относительно новой версии.

В частности, специалистами бренда уже ведется активная работа над созданием новой оболочки, которая сможет получить расширенный функционал и повышенные удобства для пользователей. Однако пока оценивать и судить достоинства MIUI 12 не приходится, так как нет никаких подробностей.

Ряд инсайдеров выразили мнение, что изменения будут лишь оформления системы и интерфейса, однако никаких радикальных отличий здесь не произойдет. Предполагается, что выход новой системы MIUI 12 состоится к концу лета нынешнего года, однако точные сроки пока удерживаются в тайне.

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