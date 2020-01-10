Названа причина изъятия девочки с ДЦП из-под опеки тети

В Челябинской области девушку-инвалида с ДЦП и двух ее сестер изъяли из-под опеки тети, которая переехала с детьми к ранее судимому сожителю. В органах испугались за безопасность девочек, сообщил информированный источник.

В начале января юрист Оксана Труфанова сообщила, что девушку-инвалида, которая находилась в центре для умственно отсталых, «голодом морили» и довели до истощения. По мнению правозащитницы, девушку и ее сестер изъяли из-под опеки тети Натальи Галеевой после того, как суд подтвердил ее право на отдельное жилье в связи с достижением совершеннолетия. Однако сама Галеева заявила, что не знает, за что у нее изъяли племянниц, пообещав бороться за них в судах. После этого следователи и чиновники начали проверки, информирует «Интерфакс».

Галеева оформила опеку на племянниц в 2015 году. Отмечалось, что она работает и ведет «нормальный образ жизни». «Но в 2018 году стала вместе с детьми проживать в доме своего сожителя, где часто собирались мужские компании, выпивали. Сотрудники опеки просто испугались, что с девочками может что-то случиться нехорошее. Сами дети потом рассказывали, что не могли спать по ночам, боялись», – рассказал источник агентства.

Однако 10 января 2020 года этот мужчина погиб при пожаре. Причины пожара еще выясняются.

Кроме того, после публикаций фотографий девушки-инвалида Лизы и интервью Галеевой чиновники проверили центр в Копейске и нашли там нарушения прав девушки. В итоге 9 января ее перевели в паллиативный центр в Челябинске, где врачи подтвердили, что она истощена.

Заседание межведомственной комиссии в Копейском реабилитационном центре, где будет дана оценка действиям руководителя учреждения в связи с ситуацией вокруг пациентки с ДЦП, пройдет 11 января.

При этом областной уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова сообщила, что младшие сестры Лизы не хотят возвращаться к тете из приемной семьи.

Ранее под Казанью отчим молотком нанес 19 переломов ребенку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В случайность не верится. Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что когда путинские ближайшие союзники – иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить. Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктатором предстоящую […]