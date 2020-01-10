Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского Boeing

10.01.2020, 16:51, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета в Иране.

«Переговорил с президентом Украины Зеленским и выразил мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в трагической катастрофе Украинских международных авиалиний, рейс 752. Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании», – написал Помпео в Twitter.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

Газета ВЗГЛЯД писала, что могло стать причиной авиакатастрофы.



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