Видео: Какие страны бомбили американские военные базы

10.01.2020, 16:37, Новости дня

8 января Иран нанес серию ракетных ударов по американской военной базе в Ираке в ответ на ликвидацию руководителя элитного военного спецподразделения Касема Сулеймани. Ущерб оказался небольшим – похоже, так и было задумано. Но далеко не всегда военные США отделывались лишь испугом.

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Последнее: В случайность не верится. Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что когда путинские ближайшие союзники – иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить. Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктатором предстоящую […]

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