Ашманов не верит в успех «партии айтишников» на выборах в Госдуму

Вряд ли у «партии айтишников», которую задумал создать один из авторов компьютерной игры World of Tanks, есть перспективы, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов.

Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров намерен создать «Партию прямой демократии», в оргкомитет которой, кроме Макарова, войдут в числе прочих замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

«Поскольку программисты работают в сфере, где от усилия их ума зависит практически все – какой код написал, так он и будет работать – у них возникает иллюзия, что они также могут все исправить и в реальном мире. Поэтому время от времени можно слышать высказывания, что современным государством должны управлять программисты. Им просто кажется, что до этого все люди были глупые, а они, программисты, самые умные», – говорит Ашманов.

Айтишники думают, что вместо законов народу нужны алгоритмы, уверен эксперт. У программистов идея, что нужно просто сесть и придумать, как все исправить, потому что очевидно, что все исправить можно, поясняет Ашманов. Но это просто иллюзия, такое «техноварварство», когда люди общечеловеческой культурой не владеют, но зато хорошо разбираются в программировании, которое считают «волшебной палочкой».

«Создает человек партию, делает приложение, где они будут друг за друга голосовать, а потом он вдруг обнаружит, что продвижение партии на огромную страну – это вопрос финансирования, того, чтобы убедить всех, что ты предлагаешь что-то очень важное. Трудности там вовсе не в том, чтобы придумать приложение. Втянется, потратит деньги, приобретет полезный опыт, который научит, что жизнь сложнее, чем ему казалось», – считает Ашманов.

Эксперт также уверен, что IT-специалисты не смогут стать отдельной политической силой, потому что для этого нужно иметь свою идеологию. К тому же, требуются социальные навыки, а айтишники, как правило, социопаты, говорит Ашманов.

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