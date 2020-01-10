Мнение: Прививка от победобесия

Феноменально интересное интервью! Я вроде бы все знаю, книги и статьи Солонина почти все читал — но захватило так, что прослушал всё до конца. Это интервью можно в школе давать в качестве наглядного пособия, как своего рода выжимку, краткий дайджест по теме «Великая Отечественная война глазами нормального историка».

Подкупает прежде всего спокойная, рассудительная и, главное, отчужденная интонация разговора — про совок говорят с ВНЕШНЕЙ по отношению к нему позиции: как два ксенобиолога обсуждают анатомию чудовищного инопланетного жука. Все-таки СССР, особенно сталинский — это было нечто поистине инфернальное.

Интересны многие цифры, прозвучавшие в записи: например, что в результате «голодомора» в СССР умерло от голода порядка 7 млн. человек на территории современных Украины, Казахстана и России. А на оккупированных немцами территориях б.СССР за все время от всех причин (голод, карательные операции, бомбежки и т.д.) погибло 4,5 млн. человек, то есть более чем в полтора раза меньше.

Или вот фрагмент разговора про блокаду Ленинграда: у Солонина своя точка зрения, он говорит (и раньше писал), что одна из важнейших причин смертельного голода ленинградцев — не столько сама по себе блокада, сколько то, что у СССР вообще было крайне мало продовольствия — то есть снабжать 2,5-миллионный город было по большому счету просто НЕЧЕМ. И в доказательство он приводит примеры, что одновременно с Ленинградом страшный голод был и в Архангельске, и даже в Челябинске (глубочайший тыл) люди порой умирали от голода прямо в заводских цехах.

Почему? Ну вот такая была эффективность сельского хозяйства. И т.д.

А вообще очевидно, что в ближайшие месяцы нам всем предстоит нарастающий шабаш по всем каналам — так называемое 75-летие Победы. Это видео — бесценный антидот, прививка здравомыслия, чтобы сохранить свой мозг в работоспособном состоянии под давлением орд пропагандистов, скандирующих «Можем повторить!» или еще какую гадость в этом духе.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В случайность не верится. Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что когда путинские ближайшие союзники – иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить. Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктатором предстоящую […]