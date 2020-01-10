По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова. Певица хочет добиться того, чтобы ее официальный брак с тренером по сквошу признали фиктивным.

Сергей Жорин пояснил о том, что в конце ушедшего года Дмитрий Иванов обратился в Басманный суд города Москвы с жалобой. Спортсмен не согласен с заявлением исполнительницы о фиктивном союзе. Дело тренера по сквошу рассмотрели, а его жалобу отклонили. Материалы направлены в мировой суд, а представитель Лолиты намерен доказать, что брак действительно был фиктивным.

Свою тактику Лолита изменила после того, как узнала об изменах супруга. Певица обнаружила переписку мужа с любовницей. Дмитрий Иванов общался с тайной возлюбленной с помощью ноутбука, который ему подарила Лолита.

Спортсмен, в свою очередь, подал запрос в адвокатскую коллегию, так как ему непонятно, откуда у супруги появилась его личная переписка. По словам адвоката артистки, это дело сложное и разбирательства будут долгими. Возможности разрешить конфликт, возникший между супругами, мирным путем, Сергей Жорин пока не видит.

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