Алексей Макаров показал совместный снимок с сестрой по матери Любови Полищук

Актер Алексей Макаров решил разместить в Instagram совместный снимок с младшей сестрой. Их объединяет родство по матери Любови Полищук.

Мариэтта родилась в браке знаменитой актрисы с художником Сергеем Цигалем, она продолжила актерскую династию. Между детьми Полищук всегда были теплые родственные отношения, сохранились они и после безвременного ухода из жизни их мамы. В конце новогодних праздников у брата и сестры совпали выходные, и они провели их вместе. В подростковом возрасте Алексей Макаров был «няней вечно орущей Маши», как называли в семье Мариэтту Цигаль-Полищук. Именно от неё артист получил SMS со страшным словом: «Всё…». Их мамы не стало, но близость не была утрачена, ибо «суть одна» — написал под общим фото актер. Рядом со снимками Любови Полищук они и запечатлены вместе, хотя у каждого своя жизнь и свои роли.

Поклонники увидели все: и эту стену с «мамиными фотографиями», и схожесть глаз родных друг другу людей. Снимок растрогал многих, один из комментаторов написал: «Ваша мама была бы рада за вас обоих».

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