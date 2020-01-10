Рассекречен вид складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2

Южнокорейский бренд Samsung в рамках проводимой выставки электроники CES 2020 провел закрытое мероприятие, посвященное предстоящему анонсу новой техники.
В частности, стали известны некоторые подробности относительно новых смартфонов, ноутбуков. Вместе с тем наибольший интерес у участников мероприятия вызвал новый складной смартфон Galaxy Fold 2, который существенно превосходит по параметрам предшествующую модель.
Несмотря на то, что разработчики до сих пор скрывают подробности об аппарате, однако складной девайс проходит под кодовым обозначением Bloom. Устройство выполнено в виде раскладушки, которая внешним видом частично напоминает легендарный аппарат Motorola Razr, также получивший современную модификацию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Медики назвали самые опасные напитки для функционирования мозга. По их словам, фруктовые соки и лимонад приводят к потере памяти из-за высокого содержания в них сахара и глюкозы. Как утверждают специалисты, даже квас очень опасен для человеческого здоровья, представляя собой огромную угрозу для нормальной работы нейронов центрального отдела нервной системы. При частом употреблении подобных напитков может […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Индейка раздора: Дэвида Бекхема уличили в обмане / 28 декабря
- Скандалы: Африканский друг Олега Дереписки / 23 декабря
- Забайкальцы записали обращение к Путину, в котором обещали приехать в Москву на танке / 15 декабря
- Житель Мурманской области убил свою мать в новый год / 9 января
- Мнение: Крыму надо просто немного подождать / 30 декабря
- Танки Украины — на Кубань: появилось видео дерзкой «диверсии» на пресс-конференции Путина / 19 декабря
- Елена Малышева показала поклонникам свою роскошную квартиру с дворцовым интерьером / 11 декабря
- Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян / 27 декабря