Рассекречен вид складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2

Южнокорейский бренд Samsung в рамках проводимой выставки электроники CES 2020 провел закрытое мероприятие, посвященное предстоящему анонсу новой техники.

В частности, стали известны некоторые подробности относительно новых смартфонов, ноутбуков. Вместе с тем наибольший интерес у участников мероприятия вызвал новый складной смартфон Galaxy Fold 2, который существенно превосходит по параметрам предшествующую модель.

Несмотря на то, что разработчики до сих пор скрывают подробности об аппарате, однако складной девайс проходит под кодовым обозначением Bloom. Устройство выполнено в виде раскладушки, которая внешним видом частично напоминает легендарный аппарат Motorola Razr, также получивший современную модификацию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики назвали самые опасные напитки для функционирования мозга. По их словам, фруктовые соки и лимонад приводят к потере памяти из-за высокого содержания в них сахара и глюкозы. Как утверждают специалисты, даже квас очень опасен для человеческого здоровья, представляя собой огромную угрозу для нормальной работы нейронов центрального отдела нервной системы. При частом употреблении подобных напитков может […]