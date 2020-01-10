Общительный пилот летевшего в Москву самолета заставил понервничать пассажиров

10.01.2020, 16:26, Новости дня

Командир самолета, следовавшего рейсом Баку-Москва несколько раз во время полета покидал кабину и общался со знакомым пассажиром в бизнес-классе, очевидцы сняли инцидент на видео.

Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL вылетел из Баку в московский аэропорт Внуково 7 января. Во время полета командир воздушного судна несколько раз покидал кабину и общался с мужчиной в салоне. Как отметил взволнованным пассажирам пилот, он встретил знакомого своей жены и хотел поговорить с ним. Пассажиры лайнера отмечают, что многие начали нервничать из-за поведения пилота, так как самолет несколько раз попадал в зону турбулентности, информирует портал NEWS.ru, опубликовавший видео, снятое одним из пассажиров.

В авиакомпании пообещали провести служебное расследование по факту инцидента и принять меры.

Издание уточнило у экспертов, может ли пилот во время полета покидать кабину. По словам заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, «покидать рабочее место можно только кратковременно и в случае крайней необходимости. Это физиологические потребности. Но при этом, когда один из членов экипажа покидает рабочее место, то старший бортпроводник должен зайти и быть в кабине – ведь одного человека в кабине оставлять нельзя».

Вице-президент профсоюза летного состава РФ Альфред Малиновский заявил, что не видит ничего «криминального» в действиях азербайджанского пилота. «Он (пилот, – прим. ВЗГЛЯД) может пройти в туалет, пройтись по салону посмотреть, что там творится, пообщаться с пассажирами. Ответить на их вопросы и даже встретить знакомых. Разрешено все, что не запрещено», – сказал Малиновский.

В июле пилот летевшего в Москву самолета вышел из кабины и потерял сознание в салоне. 



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Последнее: Командир самолета, следовавшего рейсом Баку-Москва несколько раз во время полета покидал кабину и общался со знакомым пассажиром в бизнес-классе, очевидцы сняли инцидент на видео. Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL вылетел из Баку в московский аэропорт Внуково 7 января. Во время полета командир воздушного судна несколько раз покидал кабину и общался с мужчиной в салоне. Как […]

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