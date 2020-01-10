Автоновости: Автогиганты в панике: Tesla оказалась на 2 млрд долларов дороже Ford и GM

Опубликованы данные о текущем уровне капитализации компании Tesla. Благодаря ее успехам во второй половине прошедшего года, которые привели к росту стоимости акций фирмы, Tesla сейчас считается самой дорогой автомобильной компанией в США.

Стоимость Tesla на данный момент оценивается на уровне 88,8 млрд долларов, тогда как рыночная капитализация General Motors составляет около 50 миллиардов, а Ford оценивается в 37 миллиардов.

Как тебе такое, Илон Маск? cybertruck уже катается по России!

Как уточняет Business Insider, с октября стоимость акций Tesla на бирже выросла практически вдвое на фоне краткосрочных успехов компании – в их списке, к примеру, продемонстрированная в третьем квартале прибыль, запуск завода в Китае и рекордные объемы поставок. По итогам 2019 года Tesla передала покупателям 367 500 машин. Впрочем, по этому показателю компании Илона Маска еще далеко до конкурентов: совокупные объемы поставок Ford и General Motors превышают 2 млн автомобилей.

По мнению некоторых экспертов издания, такой успех Tesla – явление временное, а цена акций компании сейчас находится на пике и дальше может только снижаться: их нынешний курс является своего рода кредитом доверия со стороны инвесторов. Впрочем, их дальнейшая судьба зависит в первую очередь от финансового отчета фирмы по итогам всего 2019 года.

Последней нашумевшей новинкой фирмы стал пикап Cybertruck, обсуждение которого в социальных сетях не прекращается до сих пор. Правда, производство пикапа должно стартовать в лучшем случае через год, а самой ожидаемой моделью Tesla сейчас считается серийная версия небольшого электрокроссовера Model Y. Если компании удастся справиться со всеми взятыми на себя обязательствами, финансовое положение Tesla дальше будет только улучшаться.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Командир самолета, следовавшего рейсом Баку-Москва несколько раз во время полета покидал кабину и общался со знакомым пассажиром в бизнес-классе, очевидцы сняли инцидент на видео. Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL вылетел из Баку в московский аэропорт Внуково 7 января. Во время полета командир воздушного судна несколько раз покидал кабину и общался с мужчиной в салоне. Как […]