Ученые назвали способ вычисления реального возраста собак

Ученые из США смогли установить реальный возраст собак в отношении человеческого. По словам специалистов, такие сведения помогут заблаговременно определять заболевания животных, проявляющиеся только в старости.

Старение любого организма связано с химическими изменениями ДНК. Из-за генетических мутаций тело становится более уязвимым к различным недугам, ввиду чего в итоге погибает. По другой теории, организм человека стареет из-за того, что постоянно контактирует с кислородом, вызывающим окисление тканей. Специалисты из США решили провести исследование, в рамках которого сопоставили возраст людей и собак, выявив основные факторы изменения ДНК.

«Принято считать, что на старении сказываются не только внутренние, но и внешние факторы. Из-за этого более быстрый износ организма у животных выглядит странно. На деле же такая особенность может говорить о схожем процессе развития всех живых существ. Собаки, которые живут в домах, частично адаптированы к человеческим условиям существования. Иммунная система животных может подстраиваться к перечню микроорганизмов в жилище. В то же время их возраст в биологическом понимании сильно отличается от человеческого», — рассказали ученые.

По мнению специалистов, для вычисления реального возраста собак нужно взять натуральный логарифм от количества прожитых животным лет, после чего умножить на 16 и добавить 31. Это означает, что 4-летний пес на самом деле может считаться 53-летним.

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Последнее: Ученые из США смогли установить реальный возраст собак в отношении человеческого. По словам специалистов, такие сведения помогут заблаговременно определять заболевания животных, проявляющиеся только в старости. Старение любого организма связано с химическими изменениями ДНК. Из-за генетических мутаций тело становится более уязвимым к различным недугам, ввиду чего в итоге погибает. По другой теории, организм человека стареет из-за […]