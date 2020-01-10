Нидерланды заявили о возможной вине Ирана в крушении Boeing

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что рухнувший в Тегеране Boeing украинской авиакомпании мог быть сбит иранскими ракетами.
«Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами», – сказал министр в на экстренной встрече Совета ЕС, передает ТАСС.
На Западе заявляют, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными. В Москве заявляют, что на данный момент заявлять об ответственности Ирана за инцидент нет оснований.
8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
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Последнее: Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что рухнувший в Тегеране Boeing украинской авиакомпании мог быть сбит иранскими ракетами. «Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами», – сказал министр в на экстренной встрече Совета ЕС, передает ТАСС. На Западе заявляют, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют […]
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