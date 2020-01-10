Синоптики назвали причину аномального тепла в России

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что установившаяся в России зимой аномально теплая погода связана с движением антициклона. Специалист полагает, что он перенес холода в другие регионы, сообщает «Вечерняя Москва».
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, считает, что высокую температуру принесли с собой воздушные массы из Атлантики. Он отметил, что в Москве воздух прогрелся выше нормы на 5-7 градусов, в то время как в других регионах страны зима стала жарче на 10-15 градусов, передает Национальная служба новостей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что установившаяся в России зимой аномально теплая погода связана с движением антициклона. Специалист полагает, что он перенес холода в другие регионы, сообщает «Вечерняя Москва». Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, считает, что высокую температуру принесли с собой воздушные массы из Атлантики. Он отметил, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты обнаружили в мессенджере WhatsApp новый вирус / 6 января
- Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение / 10 декабря
- Эксперты «Авито» выяснили, что мужчины больше женщин хотят влюбиться в новом году / 27 декабря
- «Лаборатория Касперского» хочет выпустить свою ОС для смартфонов / 11 декабря
- Мнение: Случай, когда перейдён предел терпения Путина / 27 декабря
- Житель Кемеровской области за день ограбил два частных дома / 11 декабря
- Британцы заподозрили Меган Маркл в беременности / 27 ноября
- В Москве подожгли могилу певца Децла / 26 декабря