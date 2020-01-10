Синоптики назвали причину аномального тепла в России

10.01.2020, 16:18, Разное

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что установившаяся в России зимой аномально теплая погода связана с движением антициклона. Специалист полагает, что он перенес холода в другие регионы, сообщает «Вечерняя Москва».

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, считает, что высокую температуру принесли с собой воздушные массы из Атлантики. Он отметил, что в Москве воздух прогрелся выше нормы на 5-7 градусов, в то время как в других регионах страны зима стала жарче на 10-15 градусов, передает Национальная служба новостей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что установившаяся в России зимой аномально теплая погода связана с движением антициклона. Специалист полагает, что он перенес холода в другие регионы, сообщает «Вечерняя Москва». Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, считает, что высокую температуру принесли с собой воздушные массы из Атлантики. Он отметил, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика