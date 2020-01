Умер актер сериала «Американская история ужасов» Хэйнс

Американский актер Гарри Хэйнс, известный по сериалу «Американская история ужасов» скончался в США. О его смерти сообщила в Instagram мать, актриса Джейн Бэдлер.

«7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и мир был у его ног. Но, к сожалению, он боролся с психическим заболеванием и зависимостью. Блестящая искра сияла слишком короткое время… Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день в моей жизни. Если вы будете в Лос-Анджелесе и знаете, Гарри, там 12 января состоится служба для него», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

On Jan 7 my beautiful son died . He was 27 and had the world at his feet . But sadly he struggled with mental illness and addiction . A brilliant spark shone bright too short a time .. I will miss you Harry every day of my life … if you are in LA and know harry there is a service for him at Hollywood Forever Sunday jan 12 at 3 pm . 6000 Santa Monica Blvd .. RSVP [email protected]

Публикация от Jane Badler (@janebadlerworld) 9 Янв 2020 в 8:57 PST

Гарри Хэйнс работал моделью и выступал на музыкальной сцене под именем Antiboy. Он позиционировал себя как создание, не принадлежащее к какому либо полу и называл роботом из будущего.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что установившаяся в России зимой аномально теплая погода связана с движением антициклона. Специалист полагает, что он перенес холода в другие регионы, сообщает «Вечерняя Москва». Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, считает, что высокую температуру принесли с собой воздушные массы из Атлантики. Он отметил, что […]