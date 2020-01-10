Мнение: Психологический инфантилизм

Почему многие люди готовы на все, лишь бы оставить локус внешним?

Вот жалуется вам подруга на проблему, и если вы пытаетесь обратить ее внимание на ошибки в ее поведении, она обижается или даже злится.

Ей кажется, что вы атакуете ее, что вы встаете сверху и пытаетесь исправлять в ней что-то, вместо того, чтобы встать рядом с ней и обсуждать других или просто охать и подвывать ей как плакальщица на похоронах.

Любая попытка двигать локус другого человека внутрь воспринимается как ваша атака.

Даже если человек сам пишет письмо в рубрику, он не готов к движению локуса внутрь. Ему кажется, что его атакуют.

Организм начинает меняться изнутри, когда не может поменять среду и не может приспособиться к среде. Это закон адаптации.

А пока может, не меняется. И пока ему кажется, что может, тоже не меняется.

Что такое локус контроля с эволюционной точки зрения?

Вот встречает маленькое животное большое и быстро понимает разницу размеров. И улепетывает наутек, в крайнем случае к соплеменникам за подмогой.

Локус контроля у этого животного — внутри границ.

Вот у Моськи, которая лает на слона, локус контроля внешний. Она хочет напугать лаем слона, который может раздавить ее одной левой.

Если бы слон услышал лай Моськи и отшвырнул ее со своей дороги, его локус был бы внутри границ.

А если бы Моська решила отшвырнуть слона, ее локус был бы — в небе, над головой слона. Она воображала бы себя огромной.

То есть внутренний локус контроля — это хорошее понимание сферы своего реального контроля.

Сфера контроля не равна возможностям вашего тела. В чем-то она намного больше, благодаря средствам связи (и интернет, и деньги — средства связи с другими людьми, и доли участия в разных группах и проектах), в чем-то намного меньше и ограничена законом (запрет на насилие, например).

Сфера контроля меняется от контекста к контексту, где-то ваша значимость велика, где-то нет.

Будь Моська — любимой собачкой Императора, дрессированный слон мог бы почтительно обходить ее и в ответ на ее лай замирал бы.

Это бы значило, что границы Моськи намного шире, чем ее физические возможности, за счет значимости для Императора.

Так и люди получают протекции и поддержки от авторитетных фигур и расширают за счет этого границы.

Деньги — самый простой и одновременно самый сложный способ расширить границы. Простой, поскольку всем очевидный и бесспорный. Сложный, поскольку охотников за деньгами много, а общее их количество зависит от процветания экономики вашей компании или страны.

Но какой бы широкой ни была сфера вашего контроля, при внешнем локусе контроля, вы всегда будете выходить за границы. Вы всегда будете пытаться влиять на то, что вашему влиянию не поддается.

Император с плохим локусом контроля не будет действовать в границах, он объявит войну более сильному или придумает убыточную реновацию, и он проиграет или разорится, потеряет все.

А если у человека локус контроля внутренний, он будет действовать в границах и сфера его контроля будет все время расширяться.

От внешнего локуса сфера контроля сужается, иногда очень резко, если вы далеко выходите за границы. Например, нарушаете УК.

А от внутреннего локуса контроля сфера контроля всегда расширяется, поскольку образуются новые связи и растут ресурсы.

Ресурсы можно прокачивать, только имея внутренний локус контроля. По крайней мере — в этом конкретном ресурсе.

Хотя если в других ресурсах ваш локус контроля очень внешний, вы будете сливать туда и ваш нормальный ресурс, пока не фрустрируете его.

Постарайтесь представить внешний локус контроля наглядно.

В опытах Келера и ему подобных, с обезьянами, животные, которые пытались в клетке достать банан, висящий очень высоко, либо бесполезно прыгали и мучились, пытаясь преодолеть непреодолимое расстояние, либо подключали мышление и находили подручные средства, например, соединяли вместе две короткие палки. Слишком голодная обезьяна соображала хуже и прыгала за бананом, пока не теряла силы. Так слишком сильная нужда отключается стратегическое мышление. Желание должно быть достаточным, но умеренным, чтобы хватило терпения и смекалки для обходных путей.

Прыгать и пытаться достать очень высоко висящий банан — это внешний локус. Внутренний локус дает представление о том, где заканчиваются границы возможностей. И дальше можно подумать над тем, как расширить эти возможности, при помощи чего это возможно. Нужно увидеть сколько и чего не хватает для достижения цели и подумать, где это все можно взять и можно ли. Креативное мышление позволяет находить самые неожиданные способы решения, но если вы упрямо верите, что можете просто поднатужиться и допрыгнуть, вы так и будете прыгать, пока не упадете.

Еще более внешним был бы локус обезьяны, если бы она не прыгала, а гипнотизировала банан, надеясь, что он свалится ей в рот.

Это кажется смешным, но многие люди именно так и поступают.

Они думают о желаемом. И считают, что это эффективный способ достижения. Они стараются сконцентрироваться на том, как сильно они хотят получить что-то, и пытаются внушить себе, что это им по силам. И вот так сидя на полу своей клетки и глядя на банан слезящимися от натуги глазами, они выглядят глупей самых глупых обезьян. Они не замечают палок, они не видят, что их клетка открыта и можно пойти и поискать другой еды. Они гипнотизируют банан.

Или ведут с ним внутренние диалоги, убеждая его упасть.

Они приходят к психологам.

— Дело в том, что мне очень нужен именно этот банан.

— А с чем он у вас ассоциируется? Может быть с фаллосом вашего отца?

И дальше можно год обсуждать отца и его фаллическое насилие в детстве, благодаря которому манят только недоступные бананы.

А на самом деле дело не в банане, дело в том, что отказаться от недоступного можно только признавая свои ограничения.

Границы — это признание своей физической и прочей ограниченности в данный конкретный момент.

Как бы вы ни расширили ваши возможности, всегда будет нечто недоступное вам, чужое, за пределами ваших границ.

И этого будет много!

Грандиозная личность, какими все люди приходят в этот мир, это личность недифференцированная, не отделенная от других субъектов, не имеющая границ. Ей кажется, что она могущественна, хотя иногда она думает, что ничтожна, поскольку не видит своих границ.

Ей нужно отпочковаться, сформировать границы. Это трудный и даже болезненный процесс, который лучше всего проходить постепенно, с детства до зрелости.

Вот как физически дети сначала присутствуют в виде эмбриона с плодным яйцом, потом плода с плацентой, через которую питаются своей матерью, потом в виде младенца, который продолжает питаться веществом матери — ее молоком, но постепенно переходит на каши и пюре. Потом он уже ест котлеты и даже грызет яблоки и даже жует стейк. Это уже не тело родителей, но все еще пища из их рук, добытая и приготовленная ими. Потом ребенок уже может сам понемногу готовить еду и даже угощать своих родителей, но продукты все еще покупают они. Он уже подросток и в идеале должен интенсивно учиться чему-то, что позволит стать ему финансово самостоятельным позже. И вот этот бывший эмбрион и плод уже взрослый человек, не только получающий зарплату, но и помогающий своим пожилым родителям финансово. Он стал взрослым только сейчас, обретя материальную самостоятельность.

С формированием границ все сложнее. Хотя по-настоящему самостоятельной и устойчивой личностью без хороших границ не стать, у большинства в этом вопросе — сплошные слепые пятна. То, что малыша надо кормить не только грудью, а кашей и овощами, большинству родителей очевидно. То, что ребенок должен учиться есть сам, чтобы быть полноценным — тоже. То, что подросток должен учиться, а не только играть в гаджеты — понимают все. Все готовят детей к самостоятельной жизни, никто не хочет, чтобы их дети оставались паразитами и все время просили еду у родителей, не в силах заработать сами.

Но это что касается материальной жизни. Физически должен быть крепким, финансово независимым — да. А психологически?

И здесь — огромное слепое пятно.

Кажется, что психологическая зрелость сама собой приложится к физической и финансовой.

Это и правда связано, но чаще всего психологическая незрелость тормозит и физическое, и финансовое отделение от родительских фигур.

Обратите внимание, не от родителей, а от родительских фигур.

Девушка легко покинет родительский дом, если найдет покровителя в любовнике.

Парень может слезть с шеи родителей, но набрать кредитов или ввязаться в финансовые авантюры, найдя родительскую фигуру там.

Многие в мистику или религию подаются, ищут духовных родителей или Бога-отца, чтобы вручить ему опеку над собой.

В политическую партию можно вступить, чтобы требовать у родительским фигур президента и правительства новых прав.

Стать радикальной феминисткой, чтобы раскулачить родительскую фигуру патриархата.

Стать бабоборцем, чтобы отнять у родительской фигуры женщин их сексуальную власть.

Не важно кого человек назначит родительской фигурой, он не сможет отделиться финансово и прокачать свои собственные ресурсы, так и будет прыгать как глупая обезьяна, пытаясь достать чужой банан. Хотя клетка его не просто не заперта, у клетки всего одна стена, перед которой он всю жизнь прыгает то за одним чужим бананом, то за другим. А устав, садится и скулит.

Это происходит потому, что ему не хватает психологической зрелости, нет нормального локуса контроля — готовности нести ответственность за себя и видеть границы своих возможностей без грандиозного могущества, то есть без короны. Работать на своей территории, а не требовать пустить на чужую.

Что касается физической самостоятельности, она тоже страдает от психологической незрелости.

Новорожденному придерживают голову, пока он не научится держать ее сам. Любым физическим успехам младенца и ребенка все радуются. Вот он сел, вот сам пошел, вот он научился держать ложку.

Но потом ресурс здоровья часто начинает деградировать и происходит это из-за того же самого внешнего локуса контроля.

«Жрет как не в себя, пьет как не в себя» слышали выражения?

Человек не осознает, что килограмм жирной пищи попадает в его нежный маленький желудок и с большим трудом переваривается там, а потом трудится его бедная печень, раздуваясь, чтобы хватило сил. Выпивая литры пива или бутылку коньяка, человек не хочет думать, что пьет он в себя. В свое небольшое и довольно слабое тело. Особенно если это не мужик крепкой конструкции, а доходяга или женщина. Но и самый крепкий богатырь легко перейдет границы возможностей, если забудет, что пьет в себя. Еще три кружки пива и вот и он тоже отравлен. Не до смерти, конечно, интоксикация пройдет и организм восстановится, но это удар по его печени и мозгу.

Но если человек не чувствует себя в границах своего тела, не осознает, что вот это — его, и под его ответственностью, а кайф еще и еще и еще — это чужое, когда исчерпан нормальный лимит тела, он будет надевать на себя корону Победителя: вижу цель (кайф), не вижу преград (ограничений тела), и вперед.

Режим — это такая скука, уж лучше плевать на любые физические ограничения и делать то, чего захотелось.

И многие думают, что раз «захотелось», значит это в границах. Точно так же, как рапаны в любви считают, что если влюбились, то это взаимно.

Захотеться может чего угодно, и далеко за границами возможностей — тоже. Особенно если нет привычки держать свои хочу в границах.

Локус улетает быстро, и вот уже хочется не просто банана, лежащего высоко, а улететь к звездам.

Интересный сериал, значит можно не ложиться спать. Утром вставать на работу? Ну, как-нибудь. Утром приходит мысль отпроситься, а там и уволиться, поскольку от работы — постоянный стресс из-за недовольства начальства и недосыпов. Работать тяжело, потому что хочется наслаждаться. Наслаждения кажутся правом, хотя на работе получать наслаждение от досуга — категорически мимо границ. Короткий перерыв — да, половина рабочего дня — нет.

И вот уже не только физическая самостоятельность страдает, появляется не только апатия, головная боль, слабость, похмелье, нужда в таблетках и помощи родных, но и финансовая самостоятельность — под угрозой.

Заметив, что физически вы отстаете от многих других, локус можно вернуть себе и заняться своим здоровьем и имиджем, а можно сдвинуть еще дальше от границ. Можно решить, что вам достались плохие гены и потребовать компенсации у общества. А можно вообразить, что нет никаких таких стандартов красоты и это придумали маркетологи и глянцевые журналы. Что толстяк с плохой осанкой так же красив, как и атлет, и что предпочтение всеми второго — массовый гипноз, против которого надо бороться, вместо того, чтобы бороться в границах — со своим лишним весом.

Атлет вкалывает за свое красивое тело в спортзале. И не только там. Он держит осанку, он предпочитает не проехать, а пройти километр-другой, он поднимается на свой этаж не на лифте, он использует любую возможность, чтобы нагрузить свои мышцы и накормить их полезной едой. В границах трудится над собой. Поэтому он так красив и нравится девушкам, а у парней вызывает уважение или зависть.

Если атлет не хочет работать над телом в границах и начинает туда-сюда колоть препараты, а жир сгонять с помощью стимуляторов, он пострадает, потеряет здоровье. Пострадает тем больше, чем дальше перейдет границы возможностей своего тела. Если чуть-чуть перейдет, но вовремя остановится, ничего, но все зависит от исходного состояния его сердечно-сосудистой и эндокринной системы. От перетрена тоже можно пострадать, от интенсивного бега и слишком тяжелых весов. Если не быть осторожным, не держаться строго в границах, не корректировать границы в зависимости от обратной связи (реакций своего тела, своего самочувствия), а стремиться к воображаемому идеалу, даже тренировка станет копьем Победителя и атакой мимо границ.

Ресурс прокачивается только в границах. Растет ваша территория, вы можете все больше и все больше получаете бонусов от социума, симпатию и интерес людей, направление к вам потоков, в том числе и денежных, если ресурс связан с этим. И это кроме собственной энергии, своего вдохновения и мотивации. Все потоки энергии хороши. Сексуальное внимание не менее приятно, чем дружеское или внимание коллег. От сильного потока в одном ресурсе подключаются и другие ресурсы. Все ресурсы связаны, но для всех необходим — внутренний локус контроля.

Если ваш локус контроля — внешний, вы живете как эмбрион, у которого отобрали плодное яйцо и он гибнет от голода.

И может получиться так, что из-за внешнего локуса, вы слили всю вашу энергию, фрустрировали ресурсы, и теперь у вас и правда — маленькая клетка и один банан, до которого не дотянуться.

Но все равно нужно поправить локус и посмотреть, что вы можете на своем малюсеньком участке. Пока вы живы, где-то есть палка или можно сделать ее из чего-нибудь.

Чем раньше вы поправите локус контроля, тем раньше вы перестанете сливать энергию дыру и начнете прокачивать свои собственные ресурсы.

Друзья, видите связь прокачки ресурсов с локусом контроля? Чем лучше ваш локус, тем лучше ресурс.

Источник: Эволюция

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