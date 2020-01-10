В Белоруссии молодых братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы

Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни братьев Илью и Станислава Костевых, которые были признаны виновными в убийстве своей бывшей учительницы.
По данным правозащитного центра «Весна», в апреле 2019 года братья убили 47-летнюю учительницу. По версии гособвинения, причиной этого стало обращение женщины в местный социально-педагогический центр с сообщением о том, что сестра Костевых ненадлежащим образом выполняет свои родительские обязанности. В результате семью девушки поставили на учет.
Отмечается, что братья (1998 и 2000 годов рождения) решили отомстить учительнице. Они нанесли ей несколько ударов ножом и подожгли дом.
Пока приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.
Ранее Европа потребовала от Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.
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Последнее: Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни братьев Илью и Станислава Костевых, которые были признаны виновными в убийстве своей бывшей учительницы. По данным правозащитного центра «Весна», в апреле 2019 года братья убили 47-летнюю учительницу. По версии гособвинения, причиной этого стало обращение женщины в местный социально-педагогический центр с сообщением о том, что сестра Костевых ненадлежащим образом […]
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