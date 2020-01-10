В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

10.01.2020, 16:12, Новости дня

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие украинцы, которые называли себя представителями ДНР, заявили в администрации абхазского лидера.

Власти страны устанавливают обстоятельства приезда и пребывания «представителей ДНР» в республику, добавили в администрации, передает «Интерфакс».

Накануне в Абхазии митингующие начали штурм администрации президента республики, они выбили окно и пытались прорваться внутрь. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту с предложением об отставке. Пресс-служба главы государства Рауля Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».



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