В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие украинцы, которые называли себя представителями ДНР, заявили в администрации абхазского лидера.
Власти страны устанавливают обстоятельства приезда и пребывания «представителей ДНР» в республику, добавили в администрации, передает «Интерфакс».
Накануне в Абхазии митингующие начали штурм администрации президента республики, они выбили окно и пытались прорваться внутрь. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.
На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту с предложением об отставке. Пресс-служба главы государства Рауля Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни братьев Илью и Станислава Костевых, которые были признаны виновными в убийстве своей бывшей учительницы. По данным правозащитного центра «Весна», в апреле 2019 года братья убили 47-летнюю учительницу. По версии гособвинения, причиной этого стало обращение женщины в местный социально-педагогический центр с сообщением о том, что сестра Костевых ненадлежащим образом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Башня Федерация» подтвердила покупку апартаментов сирийцами / 27 ноября
- ВОЗ заявила о снижении числа курящих мужчин / 19 декабря
- Восстановлена картина бегства из Японии экс-главы Nissan / 3 января
- Освобожденный заложник: «Путин напал на мою страну и топчет мою землю» / 29 декабря
- Конституционный Суд отказался восстанавливать своего бывшего главу Шевчука в должности – СМИ / 19 декабря
- Песков выразил уверенность в выводах экспертов по трагедии в Магнитогорске / 27 декабря
- Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников за хамство / 24 декабря
- Аваков рассказал о пропаже записей с камер по делу об убийстве Шеремета / 14 декабря