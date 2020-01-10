Мнение: Когда лохи верят в гороскопы

Гороскопы, астрологические прогнозы и карты – на это ведется чуть ли не большинство людей всего мира. Почти в каждой газете можно найти сводку по гороскопу на каждый день. Люди сидят, читают и верят. Только сами не понимают, во что.

Есть тысячи причин не верить в гороскопы и тому подобные штуки. И вот несколько из них.

Астрология зародилась с глубокой древности, но до сих пор, что это – наука согласятся лишь немногие. Но несмотря на это, верующие мало понимают ее историю и как на самом деле она работает (и работает ли вообще).

Многие люди, которые под силой обстоятельств, характера или просто лени не в силах контролировать свою жизнь, обращаются к астрологии, как к Путеводной Звезде, которая имеет прописной сценарий их жизни.

Но в реальности, астрология не соответствует реальной жизни. Например, Д.Дин австралийский ученый заменил фразы и ситуации в гороскопе участников эксперимента на совершенно противоположные, чем изначальные. И почти все из них согласились, что их характеры описаны в донельзя точно.

Другой исследователь набрал в группу для эксперимента 116 добровольцев. Профессиональные психологи составили их психологические портреты и предложили астрологам определить, какому описанию соответствует гороскоп. Успех астрологов составил лишь 34%, поэтому это скорее случайность, чем реально доказанная работа.

Мишель Гоклен – французский астролог, который посвятил свою жизнь статическим исследованиям взаимосвязи профессиональных достижений человека с тем, как расположены планеты в момент его рождения. Он пришел к выводу, что зодиакальные знаки не имеют никакой связи с их судьбой. Один из его экспериментов был основан на том, что он отправил заявление в газету, что готов составить каждому желающему составить гороскоп, ему нужно знать только их имя, место и дата рождения. К высланному гороскопу он отправил также анкету и обратный адрес. 94% опрошенных подтвердили, что гороскоп полностью соответствует их характеру, а у 90% с этим согласились близкие люди.

Но на самом деле, Мишель отправил всем один и тот же гороскоп – гороскоп серийного убийцы.

В процессе подобных экспериментов в 1975 году ученые согласились с тем, что астрология – не наука. Почему, когда ученые говорят о том, что у астрологии нет серьезных научных обоснований – многие продолжают верить и надеяться?

Как говорят психологи, это связано с тем, что люди привержены к определённости. Неизвестность пугает каждого. Будущее неизвестно, поэтому такие бытовые вопросы «Когда я выйду замуж?», «Получу я стипендию?», «Вылечится ли он?» и так далее – одни из самых популярных вопросов, на которые сами спрашивающие почти не могут повлиять. Невозможно приказать себе найти любовь своей жизни в этом году, получить стипендию от правительства или заставить другого вылечиться от какого-либо недуга. Вопросы о семейной жизни и личных проблемах – это то, что хочется знать здесь и сейчас: что этот человек плохой, что идти туда не нужно. Однако, люди в моменты кризиса забывают, что полагаться на звезды, это как монетку кинуть – полагаться на здравое объяснение чего либо невозможно.

Когда люди не владеют ситуацией, не понимают проблему или не могут найти ее решения им легче найти что-то другое, большое и всё объясняющее, которое поставит все точки над i.

От астрологов ждут чуда, которым они никак не обладают. Они могут обладать разве что суперразвитыми психологическими способностями, читать клиента, как открытую книгу и иногда даже использовать кошелек потерянного в себе человека для собственного обогащения.

Иногда даже, когда люди узнают свою «судьбу», они сдаются. Они просто принимают рассказ астролога за чистую монету и перестают бороться за то, что еще вчера бы не отпустили. Далее они текут по течению и пропускают часть своей жизни, настоящей жизни.

И вот полагаясь на судьбу, мы не проявляет собственную волю, бездействуем и.. исчезаем. Мол, да и так все будет класс, все проблемы решатся, когда Луна взойдет пятый раз, а следующее солнечное затмение одарит меня богатствами и здоровьем.В таком случае, полагаться на астрологическую судьбу – дело самое последнее, которое может позволить себе нормальный человек. Журналы, которые печатают гороскопы, рассчитаны на массовое производство, соответственно один гороскоп Льва или Девы не может подойти 5000 Дев- и Львов-читателей со всей России (и миру). Натальные карты и остальные подробные описания вашей жизни не могут сказать вам – станете вы неудачником, или нет.

Всё зависит всегда только от вас в большинстве случаев. И ни от кого другого – хотите стать дизайнером, астронавтом, водителем троллейбуса – вперед. Астрология – не наука, на нее не надо рассчитывать, если вы хотите уйти от мужа-агрессора, завести второго ребенка в плохом финансовом положении или уехать заграницу учиться. Это только ваши решения и больше ничьи.

Источник: Достало

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Последнее: Гороскопы, астрологические прогнозы и карты – на это ведется чуть ли не большинство людей всего мира. Почти в каждой газете можно найти сводку по гороскопу на каждый день. Люди сидят, читают и верят. Только сами не понимают, во что. Есть тысячи причин не верить в гороскопы и тому подобные штуки. И вот несколько из них. […]