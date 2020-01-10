Музыкант Jah Khalib: В пивнушке я работал. На кладбище – людей закапывал

Музыкант Jah Khalib в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона рассказал, что в детстве перепробовал много профессий.

«В пивнушке я работал, наливал пиво. Не знаю, как это можно назвать? Кегменом, барменом? Работал на кладбище. Мы с друзьями хоронили людей. Копали могилы. Когда я переехал от родителей, сказав, что хочу жить самостоятельно, мне было то ли 16 лет, то ли 17, я только в универе начал учиться. Мы с пацанами жили в квартире втроем. Я им говорю: «Ну че, нам нужно как-то зарабатывать деньги». Я работал на студии днем, после универа. А в выходные у нас допзаработок был – мы ездили на кладбище, работали кладовщиками, на похоронах. Закапывали людей”, – рассказал он.

Музыкант добавил, что также работал на автомойке.

«Тоже такой допзаработок был. На многих студиях я работал. Разные темы есть в звукоинженерии. На одной студии я был человеком, который поправляет вокал. Есть программы, которые тюнят вокал, и я брал эти кривые вокалы, рисовал мелодию. На другой студии я писал музыку ребятам, на третьей – записывал. Постоянно был в поисках денег, нужно было зарабатывать. И это классно! Настолько круто! Вижу сейчас ребят, им 24 года, 30 лет – они до сих пор не думают о том, как зарабатывать. Я думаю: «Ты что, братан? Для меня, если ты не начал после 30 зарабатывать – все. Ты всю жизнь будешь за чертой обеспеченного мужчины. Я об этом думал с детства. Мама мне всегда говорила: «Ты должен зарабатывать, думай о работе, о деньгах, ты должен быть обеспеченным», – сказал Jah Khalib.

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Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее).

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – «Лейла», «Медина», «Созвездие ангела», «Если че, я Баха», «Мамасита» и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – «Если че, я Баха» (2016), «E.G.O.» (2018) и «Выход в свет» (2019).

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – «Кохаю» с Джамалой и «По льду» с Maruv.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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