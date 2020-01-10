На Донбассе задержали боевика, который охранял обломки сбитого самолета MH17 – штаб ООС

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который, предположительно, охранял место катастрофы и обломки малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом 10 января проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Боевик является гражданином Украины 1994 года рождения.

«В течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими жителями», – заявили в штабе.

В пресс-центре рассказали, что с конца августа 2014 года задержанный охранял место авиакатастрофы.

«За денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей (от 197 до 590 грн) собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме, с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Черговий свідок для Гааги. На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 10. jaanuar 2020

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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