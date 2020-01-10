Сандра Баллок подарила своей собаке наряд от Oscar de la Renta

Несколько дней назад в Беверли-Хиллз раздали награды на церемонии «Золотой глобус». Сандра, хотя и не попала в число номинантов, на красную дорожку мероприятия она все же вышла. Баллок была среди тех, кто объявлял победителей со сцены. Специально для этого вечера Oscar de la Renta сшили для актрисы шелковое платье цвета охры. Впрочем, дизайнерский наряд достался не только Сандре, но и ее собачке Свити. Для нее мастера ателье модного Дома пошили праздничный бант из той же ткани, что и платье ее хозяйки.

Более подробно об истории Свити рассказал Wagmor Pet Hotel & Spa, собачий приют, откуда Сандра некоторе время назад и взяла собаку:

Эта сладкая девочка провела первые три года своей жизни в питомнике. Ее голосовые связки были вырезаны с особой жестокостью. После такого она не проявляла никакого доверия к людям. И вот посмотрите на нее теперь!

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