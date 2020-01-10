Вопрос дня: Чем интересен зенитный комплекс «Тор» и откуда он у Ирана?

8 января над Тегераном потерпел крушение украинский Boeing 737, летевший в киевский аэропорт Борисполь. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. При этом среди пассажиров были граждане семи стран, в том числе Украины, Ирана, Канады и Швеции.

Поскольку катастрофа произошла фактически в тот же день, когда Иран запустил ракеты по американским военным базам в Ираке, это сразу же вызвало вопросы о «сторонних» причинах случившегося. Вскоре в Twitter появилась фотография, снятая якобы в Паранде, пригороде Тегерана, где упал самолет – на ней с двух ракурсов изображен обтекатель управляемой ракеты 9М330, которые запускают с зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» российского производства. Как сообщил автор первоначального поста, эти снимки ему переслал друг. Тот в свою очередь обнаружил обтекатель «перед своим многоквартирным домом в Паранде» в день крушения.

Как заявил известный расследователь, основатель BellingCat Элиот Хиггинс, к снимку нужно относиться очень осторожно, поскольку неудачный ракурс не позволяет увидеть близлежащие строения – и соответственно, определить место съемки. И хотя иранские власти уже заявили, что не сбивали самолет, поскольку это невозможно даже с научной точки зрения, в Канаде, Великобритании и Украине утверждают обратное со ссылкой на собственные разведданные. Но официального подтверждения того, что катастрофа стала следствием ошибки иранских военных, пока нет.

Что такое «Тор»

Это советский и российский зенитно-ракетный комплекс, впервые принятый на вооружение в 1986 году и с тех пор неоднократно модернизированный. В случае с Ираном речь идет о модификации «Тор-М1».

Комплекс нужен для противоракетной и противовоздушной обороны – он способен самостоятельно мониторить воздушное пространство и поражать практически любые летающие объекты, от самолетов до крылатых ракет. Одним из его преимуществ по сравнению с другими системами ПВО считается мобильность. «Тор» изначально создавали на гусеничном шасси, поэтому он считается всепогодным – помимо стационарного использования для защиты стратегических объектов, комплекс может прикрывать от ракетных атак первые эшелоны войск, в том числе танки.

Гусеничная версия по-прежнему является базовой, однако сейчас есть и другие – колесные, буксируемые, стационарные, опять же. Но это не про «Тор-М1» – она гусеничная. Эта версия, как и большинство других, может работать в трех режимах – полностью ручном, автоматическом, то есть без экипажа вовсе, и полуавтоматическом. «Тор-М1» способен находить до 48 целей одновременно на расстоянии 25 км, а вот зона поражения у него не так велика – 12 км по дальности и шесть км по высоте, и эти цифры снижаются, если цель летит быстрее 700 м/с. Разбившийся Boeing, к слову, летел на высоте 3800 метров и с небольшой по меркам «Тора» скоростью (141 м/с). В пусковом контейнере комплекса помещаются восемь радиоуправляемых ракет 9М330 или 9М331 с твердотопливным двигателем, цель они поражают своими осколками при взрыве.

Откуда «Торы» у Ирана

«Торы» в принципе довольно популярный для импорта товар, который и сегодня находится на вооружении многих армий мира. Первые зарубежные поставки из РФ начались еще в начале 90-х в Китай, затем к концу того десятилетия около 20 ЗРК были переданы Греции.

С Ираном все было совсем не так просто. Еще в 2004 году местные власти обратились к РФ за помощью в укреплении систем ПВО страны. Таких поставок наложенные на Иран санкции не запрещали – в страну нельзя поставлять только наступательные вооружения. Москва тогда предложила Тегерану купить несколько систем С-300, а для их защиты взять дополнительно «Торы». Контрактов заключили на более чем 1,5 млрд долларов, но вот поставить за несколько лет успели только 29 «Торов-М1» за 700 млн. До С-300 дело никак не доходило из-за позиции Ирана по ядерной программе – Москва была с ней не согласна, и все долгое время стояло на уровне переговоров. В итоге С-300 доехали до Ирана только через 10 лет, в 2016 году.

Кстати, есть «Торы» и у Украины, представители властей которой отдельно обращают внимание на «российское» происхождение ЗРК, которые могли сбить Boeing над Тегераном. Сколько точно – неясно, но в феврале 2019-го бывший начальник генштаба страны Виктор Муженко заявил, что комплексы приняли на вооружение.

Их отреставрировали – имевшиеся в армии «Торы» списали еще в 2001 году из-за нехватки запчастей для ремонта. Реставрацией военные озаботились в середине 2010-х на фоне событий в Донбассе. В 2016 году шесть «Торов» показали на военной выставке в Киеве, а затем заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что армия получит четыре батареи по четыре ЗРК в каждой – то есть 16 штук. Были ли другие, непонятно. Возможно, они в числе других систем вооружения уехали как раз в Иран – в 1999–2003 годах поставки с Украины занимали немалую долю в импорте страной оружия.

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Последнее: 8 января над Тегераном потерпел крушение украинский Boeing 737, летевший в киевский аэропорт Борисполь. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. При этом среди пассажиров были граждане семи стран, в том числе Украины, Ирана, Канады и Швеции. Поскольку катастрофа произошла фактически в тот же день, когда Иран запустил ракеты по американским военным базам в Ираке, […]