Кристина Асмус не желает своей дочери Анастасии карьеру актрисы

Кристина Асмус в своем микроблоге Instagram показала семейный снимок, который был сделан после школьного спектакля. Супруга Гарика Харламова написала, что она не желает своей дочери Анастасии карьеру актрисы.

Как пояснила Кристина Асмус, Анастасия играла Мари в спектакле «Щелкунчик». Мать не желает дочери идти по «актерской стезе». На фото запечатлены актриса, юморист Гарик Харламов и крестный девочки Тимур Батрутдинов. На фото наследница артистки сидит в белоснежном пышном платье на руках у своего отца.

После того как Кристина Асмус сыграла в картине «Текст», хейтеры устроили знаменитости настоящую травлю. Им не понравилась откровенная сцена, в которой звезда снялась вместе с Иваном Янковским. Многие фолловеры интересовались, почему Гарик Харламов разрешил жене участие в подобном проекте. Юморист выступил в поддержку жены и отметил: откровенные моменты были прописаны в книге, по которой снят фильм, поэтому их нельзя было исключить. Гарик Харламов посоветовал хейтерам помолчать и заявил, что любит свою супругу точно так же, как и прежде.

Ранее о скандале с Кристиной Асмус высказался ее коллега по «Интернам». По словам Ивана Охлобыстина, он не станет смотреть фильм «Текст», чтобы не испытать разочарования от картины. Многие коллеги отметили, что лента им не понравилась. Поэтому актер считает, что скандал с супругой Гарика Харламова был спровоцирован продюсерами фильма с целью привлечь к проекту больше внимания. Кристину Асмус коллега охарактеризовал как трудолюбивого, чистого и целомудренного человека, в котором не присутствуют «гниль и падаль».

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Последнее: Кристина Асмус в своем микроблоге Instagram показала семейный снимок, который был сделан после школьного спектакля. Супруга Гарика Харламова написала, что она не желает своей дочери Анастасии карьеру актрисы. Как пояснила Кристина Асмус, Анастасия играла Мари в спектакле «Щелкунчик». Мать не желает дочери идти по «актерской стезе». На фото запечатлены актриса, юморист Гарик Харламов и крестный […]