Вера Брежнева поделилась с подписчиками философскими мыслями о жизни

Российская певица Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками философскими размышлениями. Исполнительница опубликовала фотоснимок, где она через стекло смотрит на море и в это время думает о том, что уже поздно возвращаться назад для выбора правильного пути, поэтому необходимо идти вперед и все красиво закончить.

Обеспокоенные фанаты подумали, что тем самым певица размышляет о разводе с Константином Меладзе. Слухи, появившиеся еще в прошлом году, с тех пор не угасают. Подписчики, еще не зная ситуации, посоветовали ей найти другого мужчину, чтобы не ностальгировать и не давать поводов СМИ раздувать новые сенсации.

При этом Вера Брежнева, терпеливо отвечая на вопросы, отметила, что подобные размышления у нее не связаны с мужчинами и в частности супругом. Она задумывалась о наводнениях, пожарах и крушениях самолетов, поскольку к этому невозможно оставаться равнодушным. А по поводу развода исполнительница развеяла все сомнения, заявив, что в ее семье все хорошо и никто расставаться не собирается.

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