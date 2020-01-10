Euronews — число заболевших неизвестной пневмонией в Китае растёт

Десятки человек в Китае заразились вирусной пневмонией неизвестного происхождения. По мнению экспертов, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. В конце декабря вспышка этой пневмонии была зафиксирована в Ухани, самом густонаселённом городе центрального Китая. Случаи заражения схожим вирусом также зафиксированы в Гонконге и Сингапуре, передаёт Euronews.

В Китае растёт количество заболевших неизвестной пневмонией. Зарегистрировано уже почти 60 случаев. По официальным данным, состояние семи человек расценивается как критическое, остальные пациенты стабильны.

Все заболевшие находятся в карантине. Под наблюдением медиков ещё 163 человека, контактировавших с больными. Смертельных случаев пока не зарегистрировано.

«Эксперты предварительно установили, что причиной заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса», — пишет Центральное телевидение Китая.

В конце декабря вспышка заболевания произошла в Ухани, самом густонаселённом городе центрального Китая. Многие случаи заражения связывают с городским рынком свежих морепродуктов — сейчас он закрыт.

Чаще всего больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает лёгкие. Для борьбы с заболеванием в Ухань приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Ещё 38 эпизодов заражения были зафиксированы в Гонконге, и один — в Сингапуре.

Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.

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Последнее: Десятки человек в Китае заразились вирусной пневмонией неизвестного происхождения. По мнению экспертов, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. В конце декабря вспышка этой пневмонии была зафиксирована в Ухани, самом густонаселённом городе центрального Китая. Случаи заражения схожим вирусом также зафиксированы в Гонконге и Сингапуре, передаёт Euronews. В Китае растёт количество заболевших неизвестной пневмонией. Зарегистрировано уже почти […]