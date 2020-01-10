Премьер Ирака попросил США прислать делегацию для подготовки к выводу войск

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции с территории республики.

По словам Махди, данная делегация должна выработать механизм безопасного вывода иностранных войск из Ирака, где сейчас находится около 5,2 тыс. американских солдат, информирует «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Напомним, в минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

В ответ президент США Дональд Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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