Москва не поверила заверениям Токио насчет ПРО Aegis Ashore

Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, в 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Москва отреагировала на это решение негативно, однако власти Японии уверяют, что угрозы для РФ нет.
В декабре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров проводил по этой теме переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.
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