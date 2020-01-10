Притула показал, как поет его дочь

Украинский шоумен Сергей Притула разместил в Facebook видео со своей двухлетней дочерью Соломией.

«Мама – это мама! А папа – это папа. Но когда мамы нет дома, то папа – это мама!

И да, танцую я даже хуже, чем пою. А Соломию через пару лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить. 100 %», – написал он.

В ролике Притула с дочерью исполняют песню «Україна – це ти» из репертуара певицы Тины Кароль.

Мама — це Мама!А тато — це тато.Але коли мама не вдома, то тато — це Мама!І так, танцюю я ще гірше ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100% ;)))))))))))!!! Posted by Сергій Притула — офіційна сторінка on Reede, 10. jaanuar 2020

Притула женат на телепродюсере Екатерине Притуле. Соломия – их общая дочь. Она родилась 27 июля 2017 года.

У Притулы есть также сын Дмитрий, родившийся в 2008 году. Его мать – предыдущая жена шоумена, Юлия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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