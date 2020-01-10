Из ФСБ России уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке – СМИ

Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали на видео стрельбу в Москве на Лубянке, которая произошла 19 декабря прошлого года, сообщает российское издание РБК со ссылкой на собственный источник близкий к ФСБ.

По информации ресурса из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 сотрудников.

Сайт Meduza, ссылаясь на свои источники, пишет, что претензия к оперативникам заключалась в использовании личных смартфонов внутри здания ФСБ, которые они должны были выключить на входе.

Российский ресурс Znak сообщает о пяти уволенных. По данным сайта, это были не рядовые сотрудники, а силовики с хорошими должностями. Под давление попали и те, кто просто снимали видео, и те, кто передавали их СМИ.

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. Еще четыре человека, включая одного гражданского, получили ранения.

Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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