Не говорите в очках: Роспотребнадзор о правилах использования смартфонов

10.01.2020, 15:51, Разное

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по использованию смартфонов. Эксперты отметили, что некоторые привычки любителей поболтать являются вредными, сообщает телеканал «Царьград».

В ведомстве обратили внимание, что их рекомендации касаются, прежде всего, – детей. Исследователи считают, что разговор лучше не начинать первым. Также не стоит пользоваться телефоном, если на вас надеты очки – это усиливает электромагнитное поле. Не менее вредно класть с собой устройство во время сна и вести долгие разговоры: лучше совершить несколько коротких звонков, делая между ними 15-минутные перерывы. 



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