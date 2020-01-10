Министр культуры Чечни поручил пресечь плагиат чеченского фольклора

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев поручил выявить факты плагиата чеченского фольклора и подготовить план дальнейших действий, чтоб «защитить и отстоять свое».

«В наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять свое – наш долг. Нельзя на это вечно смотреть и говорить «ничего страшного». Нам чужого не надо, да и своего не отдадим», – написал Дааев на своей странице в Instagram.

Глава ведомства рассказал, что в ходе встречи с директором Центра народного творчества министерства и начальником отдела учебных заведений поручил «собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было». Министр добавил, что по итогам работы будет принят план действий, каких именно он не уточнил.

Дааев подчеркнул, что «чеченский фольклор имеет тысячелетнюю историю, в котором веками собирались народные илли (песни, – прим. ВЗГЛЯД.), легенды, сказания, баллады, шутки».

Ранее министр культуры Чечни запретил на территории республики вольное творчество, потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры.

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