Мнение: Премьер-министр Ирака требует от США начать подготовку к выводу войск

В ходе переговоров Помпео с премьер-министром Ирака Махди, последний потребовал от США прислать представителей, с которыми будет обсуждаться практическая сторона вопроса вывода американских войск из Ирака.

Премьер-министр Ирака (!) потребовал (!!) у (США!!!). Что он там себе позволяет, требовать у гегемона.

Помпео ответил на это, что "США уважают суверенитет Ирака", но каких-то конкретных обещаний кого-то прислать так и не дал.

США очевидно будут тянуть время, рассчитывая на то, что сменщик Махди будет более покладистым (Махди фактически и.о. в подвешенном состоянии, ожидающий, когда будет сформирован новый кабинет министров), а расклад голосов в парламенте Ирака изменится, что позволит если и не остановить, то замедлить вывод войск. Поэтому и возникают противоречия, когда одни генералы пишут письма иракскому премьеру, что из уважения к суверенитету Ирака они готовы начать вывод войск, а другие заявляют, что "мы ваш суверенитет конечно уважаем, но на деле вертели его на Статуе Свободы".

PS. На заглавной фотографии дочь Сулеймани Зейнаб. На собрании в память об отце она призвала иранцев быть готовыми дойти до Белого Дома.

Вся в отца.

Источник: Colonel Cassad

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