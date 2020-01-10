Аэропорт Симферополя выразил готовность возобновить международные рейсы

10.01.2020, 15:44, Новости дня

Аэропорт Симферополя имени Ивана Айвазовского готов к возобновлению международного сообщения, следует из сообщения пресс-службы авиаузла.

В пресс-службе сообщили, что «инфраструктура аэропорта предусматривает возможность обслуживания международных рейсов», передает РИА «Новости».

Кроме того, «для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку».

Отмечается, что аэропорт обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

Ранее стало известно, что с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном.

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