МИД назвал необоснованными обвинения против Ирана в падении украинского Boeing

10.01.2020, 15:44, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас нет оснований заявлять об ответственности Ирана за падение украинского Boeing в Тегеране.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.



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