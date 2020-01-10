Российский генерал Чварков получил условный срок за хищение

Военный суд приговорил к трем годам колонии условно экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова по делу о хищении 4,3 млн рублей.
«Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года», – передает РИА «Новости» решение судьи.
Военная прокуратура просила назначить Чваркову 4,5 года колонии общего режима.
Напомним, осенью 2018 года Чварков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сообщалось, что он похитил деньги при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Челябинской области девушку-инвалида с ДЦП и двух ее сестер изъяли из-под опеки тети, которая переехала с детьми к ранее судимому сожителю. В органах испугались за безопасность девочек, сообщил информированный источник. В начале января юрист Оксана Труфанова сообщила, что девушку-инвалида, которая находилась в центре для умственно отсталых, «голодом морили» и довели до истощения. По мнению […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В российском городе зрители заступились за Дедов Морозов перед хулиганами / 1 января
- Газпром ради сделки с Украиной выплатит 3 млрд долларов по суду в Стокгольме / 20 декабря
- Украина начала 2020 год с рекордным остатком денег на счету Госказначейства / 2 января
- Hill — американский ВПК «обленился» и боится соперничества с Китаем / 30 декабря
- Главврач немецкой больницы объяснил, от чего умер Лужков / 11 декабря
- Шойгу предложил наказывать зарубежных политиков за уничтожение советских мемориалов / 11 декабря
- Скончалась разведчица Гоар Вартанян, вместе с мужем сорвавшая покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля / 25 ноября
- В клубе ДОСААФ начались следственные действия из-за дела о стрельбе на Лубянке / 20 декабря