Российский генерал Чварков получил условный срок за хищение

10.01.2020, 15:37, Новости дня

Военный суд приговорил к трем годам колонии условно экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова по делу о хищении 4,3 млн рублей.

«Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Военная прокуратура просила назначить Чваркову 4,5 года колонии общего режима.

Напомним, осенью 2018 года Чварков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сообщалось, что он похитил деньги при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой.



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