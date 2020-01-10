МИД вернул Киеву ноту в связи с посещением Путиным Крыма

Ноту Киева, направленную Москве в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным Крыма 9 января, вернули Украине без рассмотрения из-за отсутствия оснований для протеста, сообщили в российском МИД.

«В МИД РФ поступила очередная нота протеста МИД Украины. На этот раз – в связи с посещением 9 января президентом Российской Федерации Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов России», – подтвердили в МИД России.

Однако, добавили в ведомстве, эту ноту, как и другие обращения такого рода, МИД РФ «вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста».

МИД напомнил, что «президент РФ и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации». «Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Ранее в Киеве заявили, что Москве была направлена нота протеста в связи с визитом главы российского государства Владимира Путина в Крым.

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