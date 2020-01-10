Заочно арестованному в России журналисту «Росбалта» предоставили убежище в Латвии

Журналист «Росбалта» Александр Шварев, обвиняемый в России в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева, получил политическое убежище в Латвии. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката журналиста Алексей Елисеев.
Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях.
«Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах», — объяснил юрист. По его словам, «было признано, что ему угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным».
В апреле 2019 года в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Усманова. В редакции издания полиция изъяла три системных блока, на которых хранилась информация про дело Шакро Молодого.
В 2018 году Усманов обратился в суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где бизнесмен связывается с делом криминального авторитета Шакро Молодого и другими преступными группировками.
После обысков Шварцев уехал из России. 11 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста.
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