Заочно арестованному в России журналисту «Росбалта» предоставили убежище в Латвии

Журналист «Росбалта» Александр Шварев, обвиняемый в России в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева, получил политическое убежище в Латвии. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката журналиста Алексей Елисеев.

Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях.

«Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах», — объяснил юрист. По его словам, «было признано, что ему угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным».

В апреле 2019 года в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Усманова. В редакции издания полиция изъяла три системных блока, на которых хранилась информация про дело Шакро Молодого.

В 2018 году Усманов обратился в суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где бизнесмен связывается с делом криминального авторитета Шакро Молодого и другими преступными группировками.

После обысков Шварцев уехал из России. 11 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста.

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