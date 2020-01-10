Бывший начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии получил три года условно за мошенничество

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает РИА «Новости».

Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.

Однако, оглашая приговор, судья Константин Репета заявил, что штрафа не будет, звание сохраняется, но назначил испытательный срок на два года. Кроме того, Чваркову вернули 450 тысяч рублей, арестованных во время следствия.

Чварков занимал пост замначальника Военной академии Генштаба по научной работе. До этого возглавлял главное управление по работе с личным составом ВС России, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Чваркова обвиняли в том, что, будучи заместителем начальника Военной академии Генштаба по научной работе, он похитил зарплаты семерых своих подчиненных в размере 4,3 млн рублей. В 2015 году Военная академия Генштаба и НПО «РусБИТех» заключили контракт на 400 млн рублей на разработку программы «Выпускник ВАГШ», связанной с автоматизацией работы академии. Семерых сотрудников академии привлекли к работам по «Выпускнику».

Следствие заявило, что доходы от подработки шли Чваркову.

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