Замминистра пожаловался в Следственный комитет России на взятку и водку

Взятку в 10 тысяч рублей и бутылку «Белуги» предложил гендиректор компании за «покровительство» высокопоставленному чиновнику.

В Следственный комитет России поступила заявление от заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Высокопоставленный чиновник сообщил следователям о факте дачи взятки. Речь, в частности, идет о 10 тысяча долларов, которые замминистра накануне Нового года хотел вручить Владимир Колпаков — генеральный директор компании. Его компания занимается сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта. Помимо долларов за «покровительство» Токареву предложили еще и бутылку водки.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении фигуранта. Пока же Колпаков находится под домашним арестом, сообщает Рен ТВ.

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