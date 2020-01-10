Три студента-медика 7 часов пытались ампутировать ногу пациенту под присмотром врача

Хирург полностью доверил вести сложную операцию практикантам, ограничиваясь только устными указаниями.
Врач-хирург Ковдорской больницы (Мурманская область) решил радикально подойти к вопросу обучения студентов четвертого курса мединститутов, которые находились у него на практике. Он поручил неопытным «салагам» самостоятельно провести серьезную операцию, а именно ампутацию конечности. И вот целых семь часов практиканты пытались ампутировать ногу пациенту, продержав того под наркозом 8 часов.
Сам врач-куратор при этом находился в операционной, но не вмешивался, ограничиваясь только устными указаниями. Кроме того, хирург не раз и не два покидал операционную, предоставив студентам полную свободу действий.
Прокуратура Мурманской области сообщила сегодня о возбуждении в отношении хирурга уголовного дела от оказании услуг, которые не отвечают безопасности жизни и здоровья. Следователи посчитали, что врач прекрасно был осведомлен о том, что не имеет права позволять практикантам проводить операции без профессионала, поскольку у четверокурсников недостаточно для этого знаний, не говоря о навыках и опыте. Соответственно, хирург грубо нарушил права больного, лишив того квалифицированной помощи.
Сообщается также, что жалоб от перенесшего 7-часовую операцию больного, не поступало. Нарушение было выявлено во время проверки.
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