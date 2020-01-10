Гаджеты: Трекер Xiaomi Mi Band 5 может получить модуль NFC с поддержкой Google Pay



Рост популярности фитнес трекеров, а также развитие системы бесконтактных платежей с использованием модуля NFC, может привести к объединению этих технологий в следующей модели Mi Band 5 от компании Xiaomi. Выход предыдущей модели Mi Band 4 вызвал ажиотаж на рынке, когда за первые 8 дней продаж было реализован первый миллион трекеров.

В ожидании развития линейки популярных устройств инсайдер преподносят важные, но пока не подтвержденные сведения о технических параметрах будущего фаворита на рынке фитнес браслетов. По непроверенной информации Mi Band 5 будет оснащен дисплеем с диагональю 1,2 дюйма, что почти на 25% больше, чем у предыдущей модели. Повысится и контрастность изображения, что облегчит работу с трекером в условиях сильно освещенности.

Дизайн и даже форма корпуса Mi Band 5 не раскрывается, однако есть сведения, что при увеличении диагонали инженеры Xiaomi смогли добиться снижения массы устройства. Приятной новостью для пользователей станет использование в глобальной версии фитнес трекера модуля NFC и поддержке Google Pay, и иных бесконтактных платежных платформ. Выход на рынок модели Mi Band 5 запланирован на второй квартал 2020 года, а ожидаемая цена составит всего 26 долларов.

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