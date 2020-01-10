Лысенков сообщил о закрытии шоу «Сам себе режиссер» спустя 28 лет в эфире

О закрытии программы сообщил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков в своем инстаграм-аккаунте. Он отметил, что телеканал «Россия» и холдинг ВГТРК решили снять телешоу с эфира ко дню его рождения: передаче исполнилось 28 лет.

«Друзья, в начале января случились два знаковых события. Первое: «Сам себе режиссеру» исполнилось 28 лет. Второе: телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимаю это. Как человек – принять его не могу. Сейчас мне хочется повторить слова, которыми я завершал каждую передачу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы», – сказал 54-летний телеведущий

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lysenkov Alexey (@alysenkov) 9 Янв 2020 в 1:08 PST

Шоу «вытеснило» развитие интернета, блогеров и Youtube. Когда программа только начинала свой путь, у многих жителей не было видеокамер, а сам процесс записи был трудоемким. Отснятый материал люди записывали на видеокассеты и передавали их в редакцию. В настоящее время смешные видео из жизни может записать практически любой человек с помощью камеры на телефоне, а после – опубликовать его в Сети. В интернете, свою очередь, немало блогеров, которые регулярно делают обзоры самых забавных видеороликов.

Передачу постепенно начали выпускать на телеэкранах лишь в ночное время. В последний раз она появилась в эфире 22 декабря.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ракету, которая по одной из версий попала в украинский самолет МАУ, могли запустить из секретной военной базы Корпуса Стражей Исламской революции, об этом пишет расследователь Bellingcat Христо Грозев на своей странице в Twitter. Журналист объяснил, что вычислил угол полета ракеты относительно ее траектории сравнив визуальную скорость ракеты с реальной скоростью снаряда зенитного комплекса «Тор». По расчетам Грозева, […]