Объяснено «перемещение» городов Ингушетии в другие регионы на госуслугах объяснили

10.01.2020, 15:30, Новости дня

Некорректное навигационное определение ряда сел и городов Ингушетии на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также отображение этих населенных пунктов в составе других регионов является технической ошибкой, сообщил директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев.

Кодзоев отметил, что госуслуги – «это федеральный ресурс, и МФЦ Ингушетии не имеет технической возможности как-то корректировать информацию на данном сайте». Некорректное отображение некоторых населенных пунктов Ингушетии – «это техошибка, так происходит по всей стране», передает «Интерфакс».

Специалисты МФЦ уже отправили навигационные корректировки в Москву, в ближайшее время неточности будут исправлены.

Ранее в Сети распространялась информация, что на едином портале государственных и муниципальных услуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии.

Это вызвало негодование у жителей республики, они начали массово отправлять жалобы администраторам портала с требованием разъяснить произошедшее.

Напомним, в октябре 2018 года Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по вопросу о соглашении об административной границе с Чечней.

Отмечалось, что благодаря соглашению о границе, которое подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, Ингушетия смогла даже расширить свою территорию.

Примечательно, что соглашение о границе поддержали представители тейпов ортсхой, проживающих как в Ингушетии, так и в Чечне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора.



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